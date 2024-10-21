Южноуральцы завоевали три медали чемпионата России по дзюдо

Южноуральские дзюдоистки завоевали медали чемпионата России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, золотую медаль главного старта сезона завоевала подопечная Ивана Першина Сабина Гилязова в весовой категории до 48 килограммов.

«Многие говорили, что выступать на чемпионате России после «Большого шлема» – лишнее. Но я не испытала никаких сложностей с функциональной точки зрения. Когда победила в Абу-Даби, особо не радовалась, чтобы сохранить эмоции для этого турнира. Теперь же могу порадоваться и чуть-чуть передохнуть», – рассказала спортсменка.

Таисия Киреева успешно прошла в финал соревнований и заняла вторую ступень на пьедестале почета в категории до 70 килограммов.

Анастасия Холодилина в весовой категории свыше 78 килограммов в упорной борьбе одержала победу в малом финале и заняла третье место.

В командном зачете среди федеральных округов сборная Уральского федерального округа заняла третье место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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