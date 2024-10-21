Магнитогорец «подарил» незнакомцам вместе с номером телефона кредит на миллион

Житель Магнитогорска оказался должен банку 1,1 миллиона рублей из-за телефонного номера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 35-летний мужчина узнал об этом, когда ему стали поступать сообщения от кредитно-финансовой организации с требованием погасить задолженность.

В банке ему рассказали, что кредит был оформлен на его имя еще в августе нынешнего года.

Оказалось, некоторое время назад магнитогорец сменил номер телефона, однако в приложении банка не поменял его. По истечении нескольких месяцев номер перешел к другому владельцу, который, получив доступ к личному кабинету банка южноуральца, оформил от его имени кредит. Деньги незнакомец обналичил и забрал себе.

Сотрудники полиции напоминают, что, приняв решение о смене номера телефона, следует лично обратиться в отделение банка или воспользоваться онлайн-сервисом для смены номера телефона в приложении банка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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