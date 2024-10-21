В Челябинске на два часа изменят трассу движения двух трамвайных маршрутов

Трамваи №15 и №22 в Челябинске временно изменят трассу движения 21 октября.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», причиной корректировки маршрутов стала асфальтировка узла трамвайной линии «Теплотехнический институт».
С 11:00 до 13:00 трамваи будут направлены:
№15 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК;
№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧГРЭС.
Челябинск, Виктор Елисеев
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