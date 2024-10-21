ММК внедрил CRM-систему на базе российского решения для улучшения клиентского сервиса

ММК завершил внедрение информационной CRM-системы на базе российского решения – платформы 1С Битрикс24. Реализация проекта нацелена на качественное улучшение клиентского сервиса и является частью работы по развитию корпоративной экосистемы продаж.

CRM-система на 200+ пользователей за счет автоматизации и оптимизации внутренних бизнес-процессов повысит эффективность работы отделов продаж, улучшит управление клиентской базой, обеспечит точность и прозрачность операций. В ходе проекта была проведена интеграция новой CRM-системы с корпоративной информационной системой ММК, что обеспечило бесшовную синхронизацию данных по продажам.

«Наш новый цифровой проект был запущен в 2024 году в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиентов». Это была сложная и амбициозная задача. В результате, менеджеры получили возможность принимать оперативные решения на основе достоверной и полной информации, собранной из разных источников и доступной в Едином окне. Это уже повышает качество обслуживания и скорость обработки заявок клиентов. В целом же, развитие эффективной и безопасной цифровой среды по продажам – это путь к экономическому росту, повышению общего дохода Группы ММК», – прокомментировал руководитель проекта, и.о. директора по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич.

Сейчас система внедрена на ММК. В ней работают специалисты по продажам, групп техподдержки клиентов (работа по претензиям), сопровождения сделок, управления маркетинга, контакт-центра, научно-технического центра, группы информационной безопасности, группы экспертизы сделок. В перспективе рассматривается возможность подключения к ней специалистов по продажам всех Обществ Группы ММК. Это даст возможность дальнейшего развития корпоративной экосистемы продаж.

Справочно:

В новой CRM-системе реализованы следующие компоненты:

● единое рабочее пространство (единое окно) для специалистов отдела продаж, что позволило оперативно получать доступ к необходимой информации и быстрее принимать решения;

● многоканальное взаимодействие с клиентами, включая интеграцию телефонии, мессенджеров, электронной почты и онлайн-чатов в CRM-систему;

● настройка автоматизированного рабочего места для менеджеров по продажам, включая функционал управления заказами, ценообразования, контроль задач и коммуникации с клиентами;

● создание рабочего места для руководителей, что позволило эффективно контролировать работу сотрудников, анализировать показатели и принимать управленческие решения на основе актуальной информации;

● внедрение автоматизированного рабочего места для контакт-центра, что дало возможность централизованно обрабатывать обращения клиентов через различные каналы связи и повысило уровень обслуживания;

● обновление Личного кабинета контрагента, где клиенты могут отслеживать статусы заказов, претензий и подавать новые заявки на поставку продукции.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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