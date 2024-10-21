Пенсионерка из Златоуста два дня пролежала в квартире без помощи после неудачного падения

В Златоусте пожилая женщина оставалась без помощи два дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, тревогу подняли обеспокоенные родственники пенсионерки.

После нескольких безответных звонков на телефон женщины, уральцы приехали из другого города и вызвали спасателей.

Как оказалось, пенсионерка упала в ванной комнате несколько дней назад. Самостоятельно подняться или дойти до телефона она уже не смогла.

Когда медики с помощью спасателей попали в квартиру, то пришли к выводу, что женщина за прошедшие после падения два дня перенесла инсульт.

После оказания всей возможной на дому помощи, в сопровождении фельдшеров спасатели на носилках донесли пострадавшую до кареты скорой медицинской помощи. Сейчас за состоянием ее здоровья следят в больнице.

Не смогли попасть медики в запертую квартиру и в Снежинске. Увы, в этом городе все закончилось трагически. По словам соседей пенсионерки, все произошло в одном из домов по улице Чуйкова. Как рассказали южноуральцы в паблике «Подслушано в Снежинске», пожилая женщина около часа сильно кричала. Возможно, у пенсионерки произошел приступ стенокардии. Скорую помощь вызывали два раза. Когда же медики прибыли, они не смогли сразу попасть в квартиру к горожанке. Спасти женщину не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube