В Челябинске многоквартирный дом превратился в «ночной клуб»

Один из многоквартирных домов Челябинска превратился в круглосуточный «ночной клуб».

Метаморфоза, которая совсем не радует жильцов, произошла на улице Энергетиков: люстры, бра и прочие светильники превратились в стробоскопы и «моргают» без остановки. Причина – критические перепады напряжения (от 60 до 260 Вольт). В итоге выходят из строя телевизоры, холодильники и другая техника. Лампочки приходится закупать оптом, так как они постоянно перегорают. Жители боятся пожара. Они неоднократно обращались в управляющую компанию, но оттуда приходят ответы, что с проводкой и оборудованием все в порядке.

Народный фронт обратился в Госжилинспекцию с требованием незамедлительно проверить информацию и побудить управляющую компанию решить проблему.

Напомним, согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», сетевое напряжение должно составлять 230 Вольт ± 10%.

В соответствии с действующими техническими регламентами длительное время максимальное отклонение напряжения не должно составлять более 5% от номинального уровня, при этом допускается краткосрочно отклонение напряжения до 10% от номинального уровня напряжения.

К примеру, для бытовых сетей (220 В) считается допустимым уровень в пределах 198 -242 Вольт.

Челябинск, Софья Артемьева

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