Полиция задержала двух челябинцев, раскурочивших «Мерседес» из-за спора

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля «Мерседес».
Напомним, инцидент произошел на минувшей неделе во дворе одного из многоквартирных домов Калининского района областного центра. Ночью двое неизвестных явились на парковку и стали наносить удары по кузову и стеклам иномарки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сумма ущерба составила более миллиона рублей.
К работе по поиску злоумышленников были подключены сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили приметы злоумышленников и возможный маршрут их передвижения. В результате задержали двух безработных челябинцев 23-х и 25-ти лет, один из которых имеет судимость.
Оперативники установили, что ранее у молодых людей произошел дорожный конфликт с собственником «Мерседеса». Проследив за ним, челябинцы выяснили, где был оставлен автомобиль, после чего, выбрав удобный момент, повредили машину.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам умышленного повреждения имущества.
Челябинск, Виктор Елисеев
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