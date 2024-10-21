Челябинца, оттаскавшего за волосы школьницу, отправили под арест

Челябинца, оттаскавшего за волосы 14-летнюю школьницу, отправили под арест на 14 суток.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в одной из школ Центрального района. Нетрезвый папаша у видел в коридоре одноклассницу своего ребенка и схвати ее за волосы. Девочка пожаловалась своим родителям, те обратились в полицию.

«В отношении 34-летнего местного жителя полицейские составили административный протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Собранные материалы были направлены в мировой суд Центрального района для определения наказания, – сообщили в ведомстве. – Судьей нарушителю назначено 14 суток административного ареста. В настоящее время мужчина помещен в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту».

Напомним, мужчина так и не объяснил, зачем схватил девочку за волосы, сообщив лишь, что обознался.

Челябинск, Софья Артемьева

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