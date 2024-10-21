На Южном Урале отмечается дефицит поваров и кондитеров

В Челябинской области резко выросла потребность в поварах и кондитерах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года количество подобных вакансий на региональном рынке выросло на 34,5%. Это общероссийская тенденция: в целом по стране спрос на таких специалистов вырос на 31%.

Более половины работодателей, ищущих поваров и кондитеров, – компании, занимающиеся продуктовой розницей, отмечает портал Hh.ru. В 40% вакансии открывают заведения общепита – рестораны, кафе и столовые. Кроме того, таких специалистов ищут гостиницы, пекарни и кондитерские.

Предлагаемая зарплата в среднем составляет 50,1 тыс рублей, что соответствует ожиданиям работников.

Чаще всего работодатель требует от соискателя знание европейской кухни, на втором месте русская, на третьем – японская и итальянская. Отметим, что в Челябинской области отмечается дефицит поваров, пекарей и кондитеров – на одну вакансию приходится 0,7 резюме при норме от 4 (тогда обеспечивается здоровая конкуренция). В целом по России этот показатель составляет 1,1.

Челябинск, Софья Артемьева

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