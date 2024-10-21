На южноуральском участке М-5 закроют движение из-за взрывов

В Челябинской области на пять часов закроют движение по одному из участков федеральной автотрассы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения будут введены завтра, 22 октября, в связи с проведением буровзрывных работ на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском районе.

С 9:00 до 14:00 будет закрыто движение транспортных средств на участке между 1565 и 1576 километрами федеральной трассы.

Напомним, ранее в пресс-службе управления дорог «Южный Урал» сообщили, что подобные ограничения будут действовать вплоть до 1 декабря текущего года каждый вторник либо четверг.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Челябинск, Виктор Елисеев

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