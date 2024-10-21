В Челябинской области по вине водителей автобусов погибли 8 и пострадали десятки человек

Полиция начала массовые проверки автобусов на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области, на территории региона стартовала профилактическая акция «Автобус».

«В текущем году на территории области по вине водителей автобусов совершено 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибли и 75 получили ранения», – рассказали в силовом ведомстве.

Акция «Автобус» пройдет с 21 по 25 октября. «В рамках мероприятия инспекторы посетят транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки автобусами, с профилактическими визитами, с целью недопущения выпуска на линию автобусов и водителей, не соответствующих обязательным требованиям в области безопасности дорожного движения», – уточнили представители Госавтоинспекции.

На автовокзалах и автостанциях пройдут проверки автобусов, выполняющих междугородние и международные перевозки, правомерность допуска автобусов и их водителей к участию в дорожном движении, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также законности таких перевозок.

Кроме того, сотрудники ДПС организуют скрытый контроль за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и будут фиксировать на видео все правонарушения, совершаемые водителями.

Особое внимание уделят проверке соблюдения общественным транспортом правил проезда пешеходных переходов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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