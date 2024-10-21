В Челябинской области закрыты 23 школы

В Челябинской области из-за высокой численности заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты 23 школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве образования, в 5 школах учебный процесс временно остановлен полностью, в 18 – работают дистанционно.

Кроме того, в ряде школ переведены на дистант или закрыты отдельные классы.

Отметим, что неделю назад в регионе из-за ОРВИ были закрыты или переведены на дистанционное обучение 26 школ.

Челябинск, Софья Артемьева

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