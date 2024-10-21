Компания южноуральского бизнесмена оспаривает продажу завода в Польше швейцарцам

Компания «Технониколь» выступает против продажи своего завода назначенным правительством Польши управляющим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа «Технониколь», ведущим собственником которой является бизнесмен из Магнитогорска Игорь Рыбаков, готовится к процессу в Стокгольмском арбитражном суде.

Причиной иска стала принудительная продажа принадлежащего российскому холдингу предприятия по производству изоляционных материалов в польском городе Выкроты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совладельца и управляющего партнера группы Сергея Колесникова.

Напомним, в мае 2023 года правительство Польши ввело в отношении компании «Технониколь» и ее собственников национальные санкции. На фабрике в Выкротах установили внешнее управление, ограничив владельцев в получении какой бы то ни было информации о положении дел на заводе. А через какое-то время внешний управляющий заявил о начале принудительной продажи производства.

В августе текущего года стало известно, что правительство Польши решило продать актив польской «дочке» швейцарской Holcim Group, специализирующейся на производстве строительных материалов, и условия сделки практически согласованы.

Как заявил Сергей Колесников, «Технониколь» расценивает принудительную продажу фабрики как экспроприацию и намерена оспорить ее в Стокгольмском арбитраже.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube