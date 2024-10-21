Лидер «Востока» КХЛ в упорнейшем поединке обыгрывает «Сибирь»

Челябинский «Трактор» в гостях вырвал победу у новосибирской «Сибири» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали гости не слишком впечатляюще.

Уже на второй минуте встречи челябинцы остались в меньшинстве, и сибиряки, выиграв шайбу в чужой зоне, вывели на удар Тейлора Бека – 1:0, хозяева открывают счет.

Далее продолжилось достаточно жесткое противостояние. Уже к середине первого периода каждый из клубов записал на свой счет по два удаления. Но отыгрались «черно-белые» в равных составах (правда, 4 на 4). На 12-й минуте челябинцы выиграли вбрасывание в зоне хозяев, Александр Кадейкин скинул шайбу на синюю линию, откуда Максим Шабанов переправил ее Сергею Телегину, а тот – в ворота новосибирцев – 1:1.

Впрочем, через две с небольшим минуты Валентин Пьянов вновь вывел «Сибирь» вперед – 2:1.

Но на последней минуте игрового отрезка гости все-таки реализовали большинство: после четкого розыгрыша Стивен Кэмпфер броском с кистей поразил дальний угол ворот сибиряков – 2:2.

Во втором периоде клубам пришлось начинать все с начала. Но «Трактор» уже явно владел инициативой. На 23-й минуте Владимир Жарков укатил один на один с вратарем «Сибири», и не оставил ему шансов – 3:2.

В начале третьего игрового отрезка, на 44-й минуте, «черно-белые» во второй раз реализуют большинство: Владимир Ткачев успел с пятачка добить шайбу, отраженную перед этим голкипером сибиряков – 4:2.

К середине игрового отрезка нервы сдали у Владислава Кары и Семена Дер-Аргучинцева, и оба хоккеиста отправились отдыхать на скамейку штрафников. А через девять секунд к Каре присоединился его одноклубник Павел Гоголев.

Большинством воспользовались гости, и на 50-й минуте встречи Стивен Кэмпфер завершил длительный розыгрыш челябинцев кистевым броском в угол ворот новосибирцев – 5:2.

Но через три минуты уже хозяева остались вчетвером против троих «черно-белых», и на 54-й минуте встречи Тейлор Бек уверенным броском из правого круга вбрасывания поражает дальнюю девятку ворот Сергея Мыльникова – 3:5, «Сибирь» сокращает отставание.

После этого хозяева продолжали контролировать шайбу, оккупировав зону «Трактора». Но голкипер южноуральцев был на высоте, не отставали от вратаря и защитники гостей.

За две с небольшим минуты до сирены сибиряки снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока и бросаются на штурм ворот Мыльникова. На 59-й минуте дожимают хозяева челябинцев, и Тейлор Бек оформляет хет-трик, сокращая отставание до минимума – 4:5, до конца периода остается 1 минута 5 секунд. Штурм ворот челябинцев продолжается, и чуть-чуть не хватает сибирякам, чтобы сравнять счет. Но – не хватает.

Итог – 5:4, победа лидера Восточной конференции КХЛ в упорнейшей борьбе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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