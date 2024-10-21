«Магнитка» с трудом одолела аутсайдера «Запада» КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в гостях в упорной борьбе обыгрывает «Куньлунь Ред Стар» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча в Мытищах не стала легкой прогулкой для обладателя Кубка Гагарина прошлого года, все еще переживающего серьезный кризис.

Начало матча игроки «Куньлуня» оставили за собой: на 10-й минуте первого периода Томаш Юрчо с подачи Джейдена Хальбгевакса распечатывает ворота гостей.

Оба клуба продолжают атаковать, но лишь на 19-й минуте «Металлург» сравнивает счет. На приличной скорости Дмитрий Силантьев врывается в зону хозяев, отдает пас Роману Канцерову, а тот скидывает шайбу на пятак Денису Зернову. Голкипер хозяев блокирует бросок, но подоспевший Дмитрий Силантьев отправляет шайбу в ворота китайского клуба – 1:1.

Начало второго периода взорвалось сразу тремя голами. Через 29 секунд после первого вбрасывания Скотт Уилсон выводит «Магнитку» вперед – 2:1. 35 секунд спустя Дэнни О'Рэган сравнивает счет. А еще через 22 секунды Данила Юров вновь выводит магнитогорцев вперед – 3:2.

После этого начинается затяжное и упорное противостояние команд. После двух периодов на 50 бросков игроков китайского клуба южноуральцы ответили 49-ю. При этом 26 ударов хоккеисты «Куньлуня» сделали в створ ворот, у магнитогорцев этот показатель оказался лишь на 2 больше. Но забитых шайб во втором игровом отрезке болельщики больше не увидели.

Не торопились клубы и в третьем периоде. Пока на 49-й минуте встречи гости не реализовали большинство. Магнитогорцы расположились в зоне хозяев, и после размеренного розыгрыша Макар Хабаров от синей линии хладнокровно расстрелял ворота «Ред Стар» – 4:2, «Магнитка» одерживает победу в тяжелейшем матче.

Челябинск, Виктор Елисеев

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