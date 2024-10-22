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Вторник, 22 октября 2024, 06:04 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

22 октября ожидаются следующие события – Челябинск

22.10.2024, вторник

  • 09:30 Челябинск – Конференция по трансплантации органов, посвященная 200-й первой пересадке почки на Южном Урале (ресторан «Маркштадт», ул. К. Маркса, 131)

  • 10:00 Челябинск – Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» (железнодорожный вокзал, ул. Привокзальная, 1)

  • 10:00 Челябинск – Литературная гостиная «День белых журавлей» в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

  • 10:30 Челябинск – Игровая программа «МемоСовпадения» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Лекция по генеалогии «Семья Колбиных – коренные челябинцы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)

  • 14:00 Челябинск – Познавательный час «Быть здоровым – это модно!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

  • 14:00 Челябинск – Занятие «Основы работы со стандартными программами Windows: Калькулятор, Блокнот, Paint» в рамках курса «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 15:00 Челябинск – Часы самообразования для учащихся «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

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