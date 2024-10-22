У ресторана в Златоусте кикбоксер жестоко избил мужчину

Полицейские Златоуста задержали спортсмена, избившего посетителя ресторана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть полиции от медиков городской больницы. 39-летнего мужчину привезли с многочисленными тяжелыми травмами головы и предплечья. Пациент был в тяжелом состоянии и не смог объяснить, в результате чего получил эти травмы.

К расследованию происшествия приступила следственно-оперативная группа отдела МВД по Златоусту. Полицейские выяснили, что в 4 утра возле одного из городских ресторанов произошла драка. Зачинщиком оказался 18-летний златоустовец, не работающий, ранее судимый за побои, имеющий профессиональную подготовку кикбоксера. Молодой человек признался, что избил неизвестного ему ранее мужчину под воздействием алкоголя.

Следственный отдел ОМВД по Златоусту возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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