Шесть трамвайных маршрутов на полдня изменят трассу движения в Челябинске

Из-за работ в центре Челябинска изменят маршрут шесть трамваев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимися работами по асфальтировке узла «Теплотехнический институт».
Сегодня, 22 октября, с 10:30 до окончания работ (ориентировочно до 18:00) трамваи будут направлены:
№2 – ЧЭМК – Горького – Автовокзал;
№3, №20 – Чичерина – Копровый;
№16 – Чичерина – ЦХП;
№15 – ЧГРЭС – Горького – Автовокзал;
№22 – ЧГРЭС – Российская – Автовокзал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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