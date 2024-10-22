Шесть трамвайных маршрутов на полдня изменят трассу движения в Челябинске

Из-за работ в центре Челябинска изменят маршрут шесть трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимися работами по асфальтировке узла «Теплотехнический институт».

Сегодня, 22 октября, с 10:30 до окончания работ (ориентировочно до 18:00) трамваи будут направлены:

№2 – ЧЭМК – Горького – Автовокзал;

№3, №20 – Чичерина – Копровый;

№16 – Чичерина – ЦХП;

№15 – ЧГРЭС – Горького – Автовокзал;

№22 – ЧГРЭС – Российская – Автовокзал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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