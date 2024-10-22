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Вторник, 22 октября 2024, 10:07 мск

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Учительница из Коркино отдала мошенникам треть миллиона рублей

Аферисты обманули школьного учителя из Коркино на 325 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщине позвонил неизвестный и сообщил о необходимости замены счетчика, заявление на которое нужно оформить через Госуслуги.

Звонивший запросил у женщины код подтверждения, который ей пришел в СМС-сообщении, и она продиктовала ему цифры.

Позже с педагогом связался «сотрудник банка», сообщив, что от ее имени подано заявление на кредит. Перекрыть который, сможет только встречный займ. В одном из банков она хотела взять кредит, но ей отказали. Тогда женщина сняла со своих банковских карт 325 тысяч рублей и перевела на «безопасный счет».

После перевода денег с педагогом вновь пытались связаться, но она решила проверить номера в интернете, где увидела, что это мошенники.

Сотрудники полиции вновь призывают южноуральцев к рассудительности и настоятельно рекомендуют не верить посторонним по телефону, если речь заходит об угрозе сбережениям или попытках оформления кредитов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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