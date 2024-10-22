Традиция. Алексей Лошкин назначен заместителем главы Челябинска

Фаворит конкурса на пост мэра Челябинска устроился в городскую администрацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Лошкин назначен вице-мэром по правовым и имущественным вопросам. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации города.

Напомним, вчера, 21 октября, Законодательное собрание Челябинской области утвердило постановление об отставке Лошкина с должности председателя контрольно-счетной палаты региона. Ранее он подал документы для участия в конкурсе на пост главы Челябинска. Именно его считают фаворитом в борьбе за кресло градоначальника.

Отметим, что работа будущего мэра Челябинска в качестве заместителя главы города – довольно устойчивая для столицы Южного Урала традиция. Нарушалась она в постсоветский период истории города лишь дважды. Так, первым главой Челябинска в 1991 году стал Вячеслав Тарасов (занимавший до этого должность заместителя председателя горисполкома). Кресло он потерял в апреле 2005 года, проиграв выборы Михаилу Юревичу. В 2010 году, когда последний стал южноуральским губернатором, его сменил на посту градоначальника бывший ранее его первым замом Сергей Давыдов.

Второе исключение было как раз после экстренной отставки Михаила Юревича с поста губернатора: сменивший его в 2014 году в кресле главы региона магнитогорец Борис Дубровский привел в администрацию в качестве руководителя Евгения Тефтелева, бывшего до этого мэром Магнитогорска. В дальнейшем смена градоначальников вновь шла по накатанной: Тефтелева заменил Владимир Елистратов, бывший его заместителем по правовым и имущественным вопросам, Елистратова – Наталья Котова, до этого – первый вице-мэр.

Алексей Лошкин родился в 1978 году. В 2000 году окончил Челябинский юридический институт по специализации «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2000-2005 годах проходил обучение в аспирантуре Челябинского государственного университета по заочной форме, специализация «уголовное право и криминология, уголовно-процессуальное право». Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». В январе 2018 года окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «экономика», квалификация магистр.

С августа 1996 года по март 2011 года работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области. С 2009 по 2011 год – начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области.

В марте 2011 года назначен на должность начальника Главного экспертного управления Челябинской области. С июня 2013 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года руководил Челябинским региональным исполнительным комитетом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В декабре 2016 года возглавил Контрольно-счетную палату Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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