Магнитогорцу, напавшему на трамвай, вынесли приговор

Завершился суд над жителем Магнитогорска, раскурочившим трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой суд признал 41-летнего южноуральца виновным в вандализме.

4 июля текущего года мужчина, стоявший на трамвайной остановке в Магнитогорске, набросился на вагон общественного транспорта. Удар нетрезвого южноуральца был настолько сильным, что он разбил стекло кабины трамвая. Муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» оценило ущерб в сумму, превышающую 22 тысячи рублей.

Южноуралец признал свою вину и возместил ущерб еще в ходе следствия. В результате суд приговорил его к 3 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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