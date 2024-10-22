Челябинский обувной холдинг выставил на продажу актив в Златоусте

Челябинский «Юничел» избавляется от активов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фабрику «Юничел-Злато», расположенную в Златоусте, собственники выставили на продажу.

Объявление об этом опубликовано на нескольких ресурсах, посвященных продаже готового бизнеса. Актив оценивается в 350 миллионов рублей. При этом авторы объявлений не скрывают, что готовы продать предприятие в любом случае – либо в качестве готового бизнеса, либо в качестве производственных площадей.

На торги выставлено оcнoвнoe здание из двух корпусов: четырехэтажный пpoизвoдственный корпус административно-производственная пятиэтажка. Общая площадь объекта, в состав которого, помимо прочего, входит бомбоубежище, составляет 9 тысяч 995,1 квадратных метра.

Предприятие принадлежит холдингу «Юничел», головная компания которого расположена в Челябинске. Фабрика, ведущая историю с 1935 года, специализируется на изготовлении школьной обуви для мальчиков и мужской обуви.

В августе нынешнего года сотрудницы предприятия (на нем работает почти 500 человек) записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором признались, что обеспокоены перспективой закрытия фабрики. Тогда руководство компании попыталось успокоить работников, заявив, что пока речи о прекращении производства не идет. Хотя и признали, что предприятие находится в сложном положении.

В руководстве компании «Юничел» планы по продаже актива подтвердили, заявив, что покупателя ищут, в первую очередь, среди участников обувного рынка. Здесь также не исключили продажи еще одного предприятия – «Юничел-Оренбург».

Сама челябинская обувная компания ведет свою историю с 1932 года, когда в Челябинске появилась обувная мастерская №4. В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал эвакуировали Харьковскую обувную фабрику, на основе которой и была создана Челябинская обувная фабрика №1 модельной обуви. К середине 1950-х годов в городе было уже несколько обувных фабрик. В конце этого десятилетия их решили объединить, и в 1960 году была создана Челябинская областная фабрика. В 1968 году она переехала на новые производственные площади, расположенные на северо-западе Челябинска.

В 1991 году предприятие приватизировали, постепенно контроль над ним установил генеральный директор Владимир Денисенко.

В 2001 году компания выкупила обанкротившееся кожевенно-обувное объединение в Оренбурге, в 2002 приобрела контрольный пакет акций обанкротившейся обувной фабрики в Златоусте. Теперь эти активы планируется продать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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