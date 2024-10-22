В магазине Челябинска мужчина погиб во время поножовщины

Полиция задержала челябинца, устроившего поножовщину в магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедией закончилась ссора между посетителями одной из торговых точек в Советском районе Челябинска.

Ранее видео с разборками, вспыхнувшими в одном из магазинов поселка Новосинеглазово, было опубликовано в социальных сетях. Судя по записи, зачинщицей ссоры стала женщина. Она ударила одного из посетителей по голове. Это возмутило мужчину, но в разборки практически сразу вступил еще один посетителей. Между челябинцами вспыхнула драка. Во время нее один из них выхватил нож и ударил соперника в шею. Тот даже не сразу смог оценить серьезность ранения, но несколько мгновений спустя рухнул на пол.

Второго участника разборок, который предпочел скрыться, позднее задержала полиция. Им оказался 41-летний житель Челябинска.

Следователями СКР в отношении ранее судимого за совершение аналогичного преступления челябинца возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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