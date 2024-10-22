В Челябинске обанкротили фонд, на котором построил карьеру экс-депутат Госдумы

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом общественный фонд «Соцгород», основанный в 1998 году в Металлургическом районе Челябинска экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о несостоятельности фонда заявили его же представители на основании задолженности свыше 11 млн рублей министерству имущества Челябинской области. 11 млн из этой суммы были расценены как неосновательное обогащение, около 267 тыс – проценты за пользование чужими средствами. В заявлении о банкротстве представители фонда признают, что не в состоянии расплатиться с накопившимися долгами.

Суд иск удовлетворил: в отношении фонда ввели процедуру наблюдения. , указано в картотеке арбитражных дел.

Напомним, фонд стал главной платформой, на которой Андрей Барышев выстраивал свою политическую карьеру.

В значительной степени именно на этот фонд были завязаны большинство социальных проектов, реализовывавшихся в Металлургическом районе Челябинска. В 2000 году, опираясь на фонд, Андрей Барышев (связанный также с бизнес-партнерами Александром Аристовым и Юрием Антиповым) стал депутатом Челябинской городской думы. После реформы, разделившей Челябинск на семь муниципалитетов, представители «Соцгорода» долгое время контролировали совет депутатов Металлургического района, одновременно забрав контроль над районной организацией «Единой России».

В 2009 году Андрей Барышев стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а в 2016 году выиграл выборы в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу при поддержке «Единой России». Однако все попытки политика заручиться поддержкой «партии власти» на выборах следующего состава российского парламента потерпели фиаско. Контакты с представителями других парламентских партий результатов также не принесли.

К этому времени бизнесмен испортил отношения не только с партийцами, но и с властями города и области. Разгром экс-депутата и его структуры завершился в 2021 году, когда представителей «Соцгорода» исключили из «Единой России». Тогда же фонд выставили из ДК Строителей, где ему были на безвозмездной основе переданы часть помещений.

Челябинск, Софья Артемьева

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