На Южный Урал возвращается снег

На Южном Урале снова пойдет снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, уже грядущей ночью в отдельных районах области ожидаются дожди с мокрым снегом. Аналогичные осадки прогнозируются и в последующие две ночи.

Днем снега не будет, так как температура воздуха остается в плюсовой зоне – до +11 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, снег будет идти по ночам до конца месяца.

Челябинск, Софья Артемьева

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