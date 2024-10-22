Челябинцу, после разговора с которым учительница попала в реанимацию, вынесли приговор

Буйному папаше, ворвавшемуся в класс во время урока, огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летний южноуралец, ворвавшийся в класс в середине сентября этого года, признан виновным в угрозе причинением тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября. Сначала двое мужчин ворвались в кабинет директора. Затем один из них направился в один из классов, где шел урок. Представившись отцом одного из учеников, он начал угрожать учительнице: перемежая речь нецензурными выражениями, назвал женщину расисткой и пригрозил, что отрежет ей язык, а также что та вылетит из школы, если будет запрещать его детям разговаривать «на своем языке».

Женщину увезла из школы «скорая помощь». По словам семьи преподавателя, она попала в реанимацию. Агрессивного папашу задержали.

Сначала в отношении челябинца составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. 21 сентября его рассмотрели в суде. С учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния, наличия несовершеннолетних детей и неудовлетворительного состояния здоровья близкого родственника (мать челябинца нуждается в постоянном уходе) – мужчину приговорили к административному аресту на 14 суток.

Кроме того, глава СКР потребовал возбудить в отношении несдержанного папаши уголовное дело по признакам угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также хулиганства. В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью).

В ходе следствия челябинец признал свою вину и заявил, что раскаивается, а потому просил рассмотреть уголовное дело в упрощенном порядке. По словам мужчины, он несколько раз пытался извиниться перед учительницей лично, но та не захотела его видеть. Впрочем, против упрощенного порядка она не возражала.

В итоге суд, вняв заверениям челябинца, что больше подобного не повторится, приговорил его к 10 месяцам ограничения свободы. В течение этого времени он не сможет покидать место проживания с 23 до 6 часов, переезжать, а также посещать детские учреждения города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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