Отставной министр экологии Челябинской области устроился в педуниверситет

Отставной министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев стал проректором Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре Лихачев освободил министерское кресло в связи с истечением контракта. Поскольку ему уже 67 лет, контракт на госслужбе не продлили.

И Лихачев устроился к бывшему коллеге – экс-министру образования региона Александру Кузнецову, возглавляющему ЮУрГППУ. Лихачев –доктор биологических наук, до назначения министром возглавлял факультет экологии ЧелГУ.

Когда в ноябре 2015 года ученый совет Челябинского госуниверситета решил поучаствовать в конкурсе на создание опорного вуза, присоединив к себе педуниверситет, Лихачев рассуждал об оптимизации коллектива второго вуза: «Отсев несомненен, это понятно, – говорил он тогда. – В каждом вузе есть свой балласт».

Создать опорный вуз не удалось. А сейчас Лихачев будет отвечать в педуниверситете за науку. Вернется ли он к вопросу оптимизации кадров, пока не известно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube