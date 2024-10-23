23 октября ожидаются следующие события – Челябинск

23.10.2024, среда
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10:00, 17:00 Челябинск – Тренировки по CrossFit (специализированная уличная площадка для кроссфита, ул. Чайковского, 185)
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10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с Владимиром Рушаниным «Щедрый дар души благородной» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Мышка-Малышка» (подвижная игрушка) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «ДиONE» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырёх коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Очарованная даль» мужского вокального ансамбля «Аккорд» Дворца культуры железнодорожников г. Челябинска (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Вечер «Особенности национального туризма» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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17:30 Челябинск – Лекция о путешествиях по Ближнему и Среднему Востоку (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:45 Челябинск – Начало Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда 92а)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)
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