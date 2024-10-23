Аудиторы перехватывают власть в Челябинске

Новый градоначальник Челябинска произвел первое назначение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на должность начальника управления муниципальных закупок городской администрации с 23 октября назначена Анна Сибирева.

У чиновницы 2 высших образования по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление».

Свой трудовой путь начала в 2011 году в управлении федеральной антимонопольной службы, работала в управлении муниципального заказа, а после в управлении муниципальных закупок мэрии Челябинска.

До назначения на текущее место работы – заместитель председателя контрольно-счетной палаты Челябинска.

Напомним, вчера, 22 октября, временно исполняющим полномочия главы города был назначен Алексей Лошкин, за день до этого покинувший должность председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области. Он считается фаворитом конкурса на кресло мэра областного центра, который состоится 7 ноября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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