В Челябинске тестируют мобильное оборудование для фиксации нарушений ПДД

В Челябинске продолжают тестировать оборудование для автоматической фиксации нарушений ПДД.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, в сентябре проведены тестовые испытания аппаратно-программного комплекса «Дозор-М» – его установили на одном из городских автобусов. Испытания признаны успешными.
«Комплекс фиксирует превышение скорости движения транспортных средств, движение по выделенным полосам, нарушение правил остановки и стоянки, – рассказали в ведомстве. – Фиксация происходит сразу на двух сторонах проезжей части, прибор работает не только днем, но и ночью».
В ноябре планируется установить мобильный прибор фиксации нарушений ПДД в салоне межмуниципального рейсового автобуса. Помимо превышения скорости и выезда на встречную полосу, будут фиксироваться нарушения применения ремней безопасности.
По результатам испытаний планируется подготовить предложения по использованию оборудования как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах.
Челябинск, Павел Зварзин
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