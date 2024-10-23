В Челябинске тестируют мобильное оборудование для фиксации нарушений ПДД

В Челябинске продолжают тестировать оборудование для автоматической фиксации нарушений ПДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной ГАИ, в сентябре проведены тестовые испытания аппаратно-программного комплекса «Дозор-М» – его установили на одном из городских автобусов. Испытания признаны успешными.

«Комплекс фиксирует превышение скорости движения транспортных средств, движение по выделенным полосам, нарушение правил остановки и стоянки, – рассказали в ведомстве. – Фиксация происходит сразу на двух сторонах проезжей части, прибор работает не только днем, но и ночью».

В ноябре планируется установить мобильный прибор фиксации нарушений ПДД в салоне межмуниципального рейсового автобуса. Помимо превышения скорости и выезда на встречную полосу, будут фиксироваться нарушения применения ремней безопасности.

По результатам испытаний планируется подготовить предложения по использованию оборудования как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах.

Челябинск, Павел Зварзин

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