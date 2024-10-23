Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание

В аэропорту Челябинска рассказали о том, что изменится в наступающем зимнем сезоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского аэропорта, последнее воскресенье октября в авиации – начало осенне-зимнего периода (ОЗП). Перевозчики корректируют сетку регулярных рейсов, а также меняют «курортные» направления полета. Изменения ждут и воздушную гавань Челябинска.

«В Москву и Санкт-Петербург из Челябинска по-прежнему можно улететь ежедневно, появятся и несколько дополнительных слотов, – уточнили представители авиапредприятия. – Также наши земляки могут без пересадок добраться до Казани, Норильска, Волгограда, Самары, Махачкалы, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска, Новосибирска, Красноярска, Калининграда».

Среди южных направлений сохраняются рейсы в Сочи, куда регулярно отправляют рейсы 4 авиакомпании, а также в Минеральные воды, его обслуживает 1 перевозчик.

Из новинок следует упомянуть рейсы на остров Пхукет. Прямые перелеты туда запустит «Азур Эйр» в начале ноября. Частота рейсов – 1 раз в 5 дней. Билеты на них будут продавать туроператоры.

Среди регулярных международных направлений из челябинского аэропорта – Таджикистан, Кыргызстан, Армения и Беларусь. Попасть в эти страны напрямую можно будет и в новом сезоне.

Всего этой зимой жителям Южного Урала из аэропорта Челябинск (Баландино) имени Игоря Курчатова будут доступны 24 прямых рейса в 22 города России и зарубежья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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