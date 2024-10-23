В Магнитогорске турагентство обмануло туристов на 5 миллионов рублей

Следователи Магнитогорска расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении турфирмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратились более 30 потерпевших.

По словам южноуральцев, они выложили за туры от 100 тысяч рублей, но услуги по организации отдыха им не были оказаны. На данный момент общий причиненный ущерб составляет почти 5 миллионов рублей.

Полицейские выяснили, что 45-летняя сотрудница агентства продавала путевки дешевле, чем в других фирмах. При этом женщина заранее знала, что не сможет оказать услугу.

Следователи просят всех потерпевших от действий турфирмы «НексТур», расположенной по адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 123, сообщить об этом в полицию (Магнитогорск, ул. Строителей, 11).

Челябинск, Виктор Елисеев

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