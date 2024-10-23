Уральские металлурги переводят ИТ-инфраструктуру на отечественное ПО

ММК переведет ИТ-инфраструктуру на российское ПО из экосистемы «Группы Астра».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», группа ММК и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения (ПО) «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области импортозамещения ПО. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

Целью взаимодействия является внедрение и эффективное использование российских информационных технологий. Речь идет об операционной системе, службе каталогов, инструментах управления базами данных и решениях для безопасной мобильной работы.

В 2023 году в рамках реализации программы импортозамещения ИТ на коксохимическом производстве ММК выполнили пилотный проект по переводу 400 автоматизированных рабочих мест пользователей на отечественную ОС со встроенными сертифицированными средствами защиты информации Astra Linux Special Edition. До конца текущего года запланирован перевод еще 700 рабочих мест в других подразделениях комбината. А в 2025 году начнется поэтапный переход на отечественное программное обеспечение рабочих мест во всех обществах Группы ММК.

«Мы тщательно проанализировали рынок и выбрали экосистему «Группы Астра» с ОС Astra Linux в качестве флагмана. Для нас важно иметь целостный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, которые интегрируются в нашу ИТ-инфраструктуру и закроют основные потребности ММК. Еще одним преимуществом является регулярное обновление и поддержка этих решений со стороны производителя. Подписанное соглашение позволит нам планомерно, следуя нашей дорожной карте, в течение нескольких лет перевести весь объем компьютерного оборудования – около 13 тысяч единиц – на российское ПО», – отметил Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК».

В рамках подписанного документа также предусмотрены обучение специалистов ММК работе в новой системе, обновление уже используемых продуктов и тестирование новых решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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