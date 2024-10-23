Сотрудников структуры южноуральского правительства уличили в выделении субсидий самим себе

Генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» и его заместитель входили в состав конкурсной комиссии, принявшей решение о выделении их же организации более 50 миллионов рублей.

Это подтвердилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой Челябинской области по запросу одного из депутатов Государственной думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители прокуратуры установили, что конкурсная комиссия приняла решение о выделении в 2023 году АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» 7 миллионов рублей на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а также 49,8 миллиона рублей – на создание 43 модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестпроектов.

При этом оказалось, что в состав конкурсной комиссии входили руководитель получившего больше 50 миллионов рублей АНО Максим Мельников, а также его заместитель Инна Хваткова. При этом «Хваткова приняла участие во втором этапе рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление в 2023-2024 годах субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, по результатам которого АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» в перечне-рейтинге участников присвоено 3 балла», – говорится в ответе надзорного ведомства.

Это свидетельствует о «недостаточности принятых управлением координации развития туризма в Челябинской области, как организатором конкурса, мер по исключению коррупционных рисков, при проведении отбора получателей субсидии», считают в надзорном ведомстве. О чем и был проинформирован губернатор Челябинской области.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения при заключении с АНО соглашения на получение господдержки в размере 49,8 миллиона рублей требований статьи 123.24 ГК РФ, регулирующей деятельность автономных некоммерческих организаций. По данному факту профильному заместителю губернатора внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

«Другими словами, официально зафиксировано, что в области создаются «комиссии», члены которых выделяют десятки миллионов рублей сами себе и им ничего за это не бывает, хотя это тянет на мошенничество в особо крупных размерах, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения», – возмущается парламентарий, отправивший запрос в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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