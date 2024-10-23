Дело участницы банды «черных» риелторов в Челябинске направили в суд

Челябинка, похищавшая квартиры у мертвецов, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинска, обвиняемой в мошенничестве, мошенничестве при получении выплат, а также покушении на мошенничество при получении выплат.

По версии следствия, работая риелтором, женщина вместе с подельниками присваивала жилые помещения одиноких граждан. Мошенники подделывали паспорта собственников и другие официальные документы умерших, после чего переоформляли право собственности. А челябинка по поддельной доверенности продавала квартиры, а также оформляла завещания на подставных лиц.

С июня 2020 по июль 2021 года риелтор таким образом получила право собственности на 2 квартиры, оставшиеся после умерших без наследников, а также половину квартиры и земельный участок с жилым домом, принадлежащие двум жителям Челябинска. Размер причиненного ущерба превысил 3,6 миллиона рублей.

Кроме того, женщина присвоила свыше 44 тысяч рублей пенсии, оставшейся после одного из умерших, и пыталась похитить пенсию другого покойного (около 85 тысяч рублей).

После того, как «черных» риелторов задержали, челябинка полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении ее соучастников расследование продолжается.

️Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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