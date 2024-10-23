Россияне стали покупать больше сыров

Покупатели в России все чаще покупают сыры, несмотря на их подорожание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в корзине россиян растет доля всех сыров, кроме полутвердых. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на материалы исследовательской компании NTech.

Так, доля сыров в корзине жителей России выросла в I полугодии 2024 года на 5% в физическом выражении. При этом за год они подорожали на 5%, но доля затрат на их приобретение в общих тратах россиян снизилась на 2% по сравнению с в I полугодием 2023 года.

Полутвердые сыры покупателя российских магазинов стали покупать на 2% чаще. А вот в деньгах их затраты на эту категорию упали сразу на 6%, при росте цены на 3% (до 707 рублей за килограмм).

Интересно, что те же самые полутвердые сыры в нарезке россияне покупали гораздо чаще – рост в физическом выражении составил сразу 10%. И это при том, что килограмм стоил в первые шесть месяцев текущего года 988 рублей. Впрочем, разница с ценами годовой давности оказалась незначительной – всего +1%. Не изменились и затраты покупателей на эту категорию в денежном выражении.

Покупка твердых сыров выросла на 6% в деньгах и 11% – в килограммах. Этому не помешало даже подорожание – на 7% за год.

Но наибольшую динамику демонстрируют рассольные и молодые сыры. Их продажи выросли на 9% в общих тратах россиян и на 15% – в физическом выражении. При общем росте цены на 6% за год. Впрочем, пока они занимают в корзине не более 0,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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