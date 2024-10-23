Из Челябинской области за сутки выслали почти полсотни мигрантов

С начала года число высланных с территории Южного Урала иностранцев превысило полторы тысячи человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за прошедшие сутки из региона в страну гражданской принадлежности принудительно выслано еще 43 мигранта, в том числе гражданин ближнего зарубежья, отбывший наказание в исправительном учреждении.

В текущем году принято 1 тысяча 672 решения об административном выдворении иностранцев за пределы страны, закрыт въезд 2 тысячам 706 иностранным гражданам.

Еще 96 мигрантов ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания.

Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения миграционного законодательства, призывают сообщать об этом по телефонам: 733-57-81, 733-57-83.

Челябинск, Виктор Елисеев

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