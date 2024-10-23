«Трактор» одерживает трудовую победу в Омске

Челябинский «Трактор» выигрывает в Омске у «Авангарда» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды активно начали встречу, и уже на первой минуте матча гости оказались в меньшинстве – на скамейку штрафников отправился Семен Дер-Аргучинцев.

Впрочем, через две минуты форвард челябинцев исправился. Выйдя со скамьи штрафников, он перехватил шайбу на синей линии и организовал контратаку. Прорвавшись по правому флангу, Семен бросил в центр на ход Александру Кадейкину, и тот хладнокровно расстрелял ворота «Авангарда» – 1:0.

Но преимущество «черно-белых» длилось недолго. На 5-й минуте потеряли гости шайбу в своей зоне, Рид Буше отдал пас в центр Павлу Коледову, а тот мощно пробил от синей линии. Шайба, задев одного из игроков «Трактора», оказалась в воротах Зака Фукале – 1:1.

После двух относительно быстрых шайб голевая пауза затянулась до середины второго периода. На 30-й минуте «черно-белые» реализовали численное преимущество. Григорий Дронов от синей линии отдал пас на левый фланг Семену Дер-Аргучинцеву, и тот из круга вбрасывания мощным ударом вогнал ее в ворота омичей – 2:1, гости вновь выходят вперед.

Спустя 20 минут челябинцы реализуют еще одно большинство: Александр Кадейкин оформляет дубль, завершая розыгрыш Стивена Кэмпфера и Дилана Сикуры – 3:1. Но через минуту нападающий хозяев Алексей Макеев убегает один на один с голкипером челябинцев и сокращает отставание – 2:3.

За 2 минуты 19 секунд до сирены хозяева снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. На 59-й минуте капитан челябинцев Владимир Ткачев убегает в зону омичей, защитник хозяев пытается остановить его с нарушением правил, но «тракторист» остается на ногах и отправляет шайбу в пустые ворота – 4:2.

Однако даже это не останавливает хоккеистов «Авангарда». За 40 секунд до сирены Семен Чистяков вновь доводит разрыв до минимума, но преодолеть его омичам уже не суждено – 4:3, лидер Востока записывает на свой счет четвертую победу подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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