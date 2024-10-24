24 октября ожидаются следующие события – Челябинск

24.10.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – Семинар по развитию соцсетей с помощью ChatGPT (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Круглый стол «Рост тарифов ЖКХ» («КП – Челябинск», ул. Красная, 4, этаж 6)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «Поэтическая прогулка – Уютное чтение осенью» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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11:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «На любовь свое сердце настрою…» к 100-летию Булата Окуджавы (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для учащихся (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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11:30 Челябинск – Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Алексей Лошкин оценит готовность дорожных подрядчиков к предстоящему зимнему периоду (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:45 Челябинск – Встреча с народным артистом СССР Юрием Башметом, артистами Детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии Челябинской области в рамках Международного музыкального фестиваля (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная 5)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс по валянию из шерсти для участников СВО (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Краеведческая лекция «Эвакогоспитали на территории Челябинской области во время Великой Отечественной войны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)
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14:00 Челябинск – Конференция «RoadShow SearchInform 2024 в Челябинске: как информационная безопасность помогает бизнесу» (деловой центр «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159, конгресс-холл, конференц-зал №25)
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14:00 Челябинск – Встреча клуба «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Занятие «Интернет – окно в современный мир» в рамках курса «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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15:00 Челябинск – Круглый стол «Обсуждение проекта увеличения границ памятника природы Каштакского бора и выделения в его границах функциональной зоны» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, 5-й этаж, конференц-зал)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Первый год малыша. Каких ошибок в уходе можно избежать?» (Центр межкультурных коммуникаций «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Молодежный вечер «Свеча горела на столе» совместно с проектом «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
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17:30 Челябинск – Лекция «Глобальное потепление» от кандидата физико-математических наук Николая Горина (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс по исполнительскому мастерству «Страницы на сцене» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
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