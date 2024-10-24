Управление энергозатратами принесло уральским металлургам почти полмиллиарда рублей

Система энергоменеджмента ММК признана эффективной по итогам внешнего аудита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», наблюдательный аудит под руководством организации по сертификации ООО «Рустехсерт» признал эффективной систему энергетического менеджмента (СЭнМ) ММК.

Система успешно работает в компании с 2016 года. В первом полугодии 2024 года экономический эффект от использования инструментов СЭнМ составил 455 миллионов рублей.

СЭнМ ММК является одним из ключевых инструментов снижения энергозатрат комбината. В 2023 году компания одной из первых сертифицировала СЭнМ на соответствие требованиям новой версии национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001 2023 года.

Наблюдательный аудит, прошедший в сентябре 2024 года, охватил как подразделения управления главного энергетика ММК, так и цеха комбината во всех ключевых переделах – горно-обогатительном, сталеплавильном, коксохимическом и прокатном производствах. По результатам проверки комиссия оценила систему энергетического менеджмента ММК как результативную и соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023. Никаких несоответствий и отклонений от требований стандарта в ходе аудита не выявлено.

Ключевым документом СЭнМ является Энергетическая политика ММК, в которой закреплены стратегические цели компании по рациональному использованию энергии и снижению затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Комплексная работа по управлению энергопотреблением также позволяет Группе ММК сокращать выбросы парниковых газов и тем самым снижать негативное воздействие на ускорение изменения климата.

В первом полугодии 2024 года ММК снизило затраты на энергетические ресурсы за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В их числе:

оптимизация потребления покупной электроэнергии, оценочный экономический эффект от которой составил 298 миллиона рублей;

энергосервисные контракты, плановый экономический эффект от которых составил 118,93 миллиона рублей;

цифровизация и реализации энергоэффективных идей, поданных через приложение «Платформа энергоменеджмента», что принесло экономический эффект 26,6 миллиона рублей;

малобюджетные высокоэффективные проекты (baby-capex). Реализовано 2 проекта baby-capex с общим эффектом в объеме 9,8 миллиона рублей;

устранение выявленных нарушений через приложение «Telegram» (чат-бот) для мобильных устройств на сумму 1,634 миллиона рублей.

Результатом управления энергетическими показателями стало снижение относительно плана удельной энергоемкости стали на 3% (на 0,22 Гкал/т), потребление электроэнергии на 2% (на 16 Мвт), увеличение утилизации доменного газа в целом по ММК на 1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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