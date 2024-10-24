Больше полусотни автобусов в Челябинской области работали с неисправными тормозами или рулем

Больше 50 автобусов работали на Южном Урале с опасными неисправностями.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с начала 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 23 тысяч административных нарушений, допущенных водителями автобусов.
58 автобусов эвакуировано на специализированную стоянку за неисправность в работе тормозной системы либо рулевого управления.
Напомним, в понедельник, 21 октября, в регионе стартовала профилактическая операция «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах области проверки как самих водителей, так и исправности транспортных средств.
Пассажиров автобусов просят обращать внимание на состояние водителя. При подозрении на состояние опьянения, информировать дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции или по телефону 02 (102 – с мобильного) или 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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