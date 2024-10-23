Процедуру конкурса на пост мэра Челябинска оживили губернатор и два юриста

Два участника конкурса на пост главы Челябинска заявили о нарушениях при его проведении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с жалобами на нарушение конкурсных процедур выступили Максим Бакулин и Георгий Невский.

Отметим, что оба челябинцы участвуют в борьбе за пост главы Челябинска не впервые, оба по образованию – юристы.

Максим Бакулин, первым подавший документы на конкурс, направил жалобу полпреду президента в УрФО Артему Жоге. Кандидат настаивает, что при формировании конкурсной комиссии не удалось избежать конфликта интересов.

Челябинец отмечает, что членами конкурсной комиссии, среди прочих, были назначены председатель городской думы, его заместитель, а также два служащих аппарата муниципального парламента. Между тем, сотрудники думского аппарата находятся в прямом подчинении у председателя городской думы. «Как при такой ситуации можно помыслить, что два члена комиссии, являющиеся сотрудниками аппарата гордумы, могут действовать по своей собственной воле и совести, исходя из своего собственного мнения о кандидатах, – цитирует текст заявления 74.ru, – когда в этой же комиссии состоит их начальник, обладающий очевидными властными возможностями воздействия на них!»

Другого претендента, Георгия Невского, возмутило назначение его соперника Алексея Лошкина врип мэра. Напомним, в понедельник, 21 октября, Законодательное собрание Челябинской области освободило чиновника от должности председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области. Уже на следующий день он вышел на работу в мэрию Челябинска в качестве замглавы по правовым и имущественным вопросам. И практически сразу после этого городская дума утвердила его временно исполняющим полномочия градоначальника после того, как исполнявший их до того Александр Астахов от своего временного статуса отказался.

Эти предшествовавшие конкурсу события «заставляют усомниться в его целесообразности и законности, соблюдении равных прав участников данного мероприятия», сетует кандидат в жалобе, направленной в областную прокуратуру.

«Считаем, что данные действия, а именно: ограничения прав одних кандидатов и назначения других, до объявления итогов конкурса, может негативно сказаться на доверии горожан к действующим муниципальным властям и депутатскому корпусу в том числе», – подчеркивает Георгий Невский.

Не исключено, что добавила накала ситуации встреча с временно исполняющим полномочия главы Челябинска Алексеем Лошкиным губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Согласно информации пресс-службы главы региона, г-н Текслер поздравил своего тезку с назначением на новый пост. Заметим, что во главе мэрии Алексей Лошкин встал всего за две недели до даты проведения конкурса на кресло градоначальника. И поздравление человека с назначением на должность, которую (формально) он будет занимать лишь несколько недель, выглядит несколько комично. Если не сказать – издевательски. По отношению ли к поздравляемому, или к конкурсным процедурам – это уж как кому нравится.

Понятно стремление региональных властей высказать поддержку наиболее достойному, с их точки зрения, кандидату на пост главы областного центра. Тем более, что подобных шагов не чурается и президент России Владимир Путин. Но, если вспомнить историю самого Алексея Текслера, встреча главы государства с тогда еще только назначенным исполняющим обязанности губернатора Челябинской области состоялась за полгода до губернаторских выборов. Когда же нечто подобное происходит за две недели до заседания конкурсной комиссии, некоторыми это может быть воспринято как прямое давление на ее членов, а также депутатов городской думы, которым еще предстоит утвердить нового мэра в должности.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Челябинска был объявлен 1 октября, после того как прежний мэр Наталья Котова ушла в отставку в связи с переходом в Совет Федерации. Решение о достоверности документов и сведений, представленных претендентами на пост главы Челябинска, комиссия планирует принять 31 октября текущего года.

Заседание по отбору кандидатур на должность мэра состоится 7 ноября. Комиссия оценит управленческие навыки кандидатов и уровень профессионального образования.

По результатам конкурсных процедур она примет решение, в котором определит победителей. После чего депутаты на заседании Челябинской городской Думы проголосуют за кандидатуры из числа победителей конкурса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube