Челябинские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу назойливых стоматологов

Региональное УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг челябинской стоматологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама компании «Imperial» с предложением медицинских услуг поступала на телефонный номер южноуральца без получения его предварительного согласия.

По словам челябинца, ему позвонили по телефону и сообщили: «…это стоматология города Челябинска. Приглашаем на бесплатное комплексное обследование полости рта…».

«Закон о рекламе допускает распространение рекламы при условии наличия предварительного согласия абонента на получение рекламной информации от конкретной организации», – напомнили представители антимонопольной службы.

Однако доказать, что согласие абонента на получение рекламы у них было, стоматология не смогла. В итоге рекламу признали незаконной.

Рекламораспространителю выдано предписание о прекращении рекламных звонков заявителю без его согласия.

Кроме того, фирма будет привлечена к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube