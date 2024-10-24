В Коркино жестоко убили женщину-таксиста

В Коркино убили женщину-таксиста. Тело обнаружили накануне вечером на улице Ватутина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллеги погибшей утверждают, что последний вызов она получила на адрес, где живут цыгане. Этот адрес хорошо знаком местным таксистам, но редкий вызов обходится без эксцессов:

«Они то рассчитываться не хотели, то обмануть пытались – фальшивые деньги отдавали, из банков приколов», – цитирует 74.ru коллег убитой.

Известно, что женщину зарезали и выбросили из машины. Однако автомобиль не угнали – его нашли неподалеку.

По подозрению в убийстве следственные органы разыскивают двух молодых людей.

Коркино, Павел Зварзин

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