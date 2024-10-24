В центре Челябинска трамвай столкнулся с легковушкой. В вагоне была почти сотня пассажиров

Легковушка пыталась проскочить перед трамваем в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла сегодня, 24 октября, утром на улице Кирова в центре Челябинска.

Трамвай, следовавший по маршруту №16 врезался в автомобиль «Лада-Веста», водитель которого попытался проскочить перед вагоном.

В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 86 человек.

Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС России отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возгорания. Пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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