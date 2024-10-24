В Челябинской области хозяйка пункта выдачи ответит в суде за воровство заказов

В Еткульском районе местная жительница предстанет перед судом за хищение товаров из интернет-магазина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнес-леди, обвиняемой в мошенничестве.
По версии следствия, с октября 2022 по март 2023 года предпринимательница, работавшая в пункте выдачи заказов интернет-магазина, с различных аккаунтов оформляла заказы на женскую одежду, а когда товары приходили, забирала их из упаковки, отменяла заказы и возвращала пустую упаковку в тарных ящиках в сортировочный центр.
В общей сложности она похитила одежду на сумму около 300 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении женщина признала в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»