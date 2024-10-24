В Челябинске закрыли движение автотранспорта в районе детской поликлиники

Движение по одной из улиц в Калининском районе Челябинска временно закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение введено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

До завершения ремонта закрыто движение транспорта по улице Потемкина на участке от дома №50 по улице Героев Танкограда до дома №3 по улице Потемкина. Отметим, что рядом с закрытым участком располагается детская поликлиника №1.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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