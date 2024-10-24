ВРИП главы Челябинска обещает сезон расчищенных дорог

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Алексей Лошкин заявил, что грядущей зимой проблем с уборкой снега быть не должно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня новый градоначальник проверил готовности всех служб и подрядчиков к возможным погодным сюрпризам».

«На полигоне для приема снега учли негативный опыт и поработали над логистикой. Площадка очень вместительная, но использовать ее нужно с толком. Схема движения машин и складирования снега разработана и должна соблюдаться всеми. Новый подход к распределению снежных масс позволит вмещать гораздо большие объемы.

С поддержкой губернатора приобретена новая техника – бульдозеры, шнекороторы, грейдеры и погрузчики. Пообщался с сотрудниками, водителями, по их словам, машины качественные, удобные и станут серьезным подспорьем при уборке города. Часть машин находится на этапе технической подготовки, в скором времени обязательно ознакомлюсь и с ними.

Коммерческие организации, работающие с нами по договору подряда, также обеспечены всем необходимым. Техники достаточно, а в случае природных катаклизмов будут арендованы дополнительные машины», – рассказал врип.

А еще потребовал, чтобы дороги убирали в ночные смены: «Днем люди должны ехать уже по очищенным дорогам».

Выполнят ли его требование дорожники, станет ясно скоро. Правда, челябинцы в обещание беспроблемной зимы пока не верят.

Челябинск, Светлана Намская

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