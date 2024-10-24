В Челябинске отключат светофор на оживленном перекрестке у ЛА «Трактор»

Челябинцев предупредили об отключении светофорного объекта на оживленном перекрестке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение будет действовать с утра пятницы, 25 октября.
«Завтра, 25 октября, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска», – уточнили представители городской администрации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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