В Челябинске отключат светофор на оживленном перекрестке у ЛА «Трактор»

Челябинцев предупредили об отключении светофорного объекта на оживленном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение будет действовать с утра пятницы, 25 октября.

«Завтра, 25 октября, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска», – уточнили представители городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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