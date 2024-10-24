Экс-председателя КСП Челябинской области удивили реальные зарплаты челябинцев

Градоначальника Челябинска озадачили зарплаты сотрудников предприятий, ответственных за обслуживание дорог в областном центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казусом обернулось продолжающееся второй день знакомство нового градоначальника Алексея Лошкина с реалиями жизни Челябинска.

Напомним, во вторник, 22 октября, г-н Лошкин был назначен сначала заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам, а через пару часов после этого – временно исполняющим полномочия мэра. Уже на следующий день новому (пока еще временному, хотя мало кто сомневается, что он же станет в скором времени постоянным) градоначальнику организовали первый выезд – по адресам, где до сих пор остаются проблемы с отоплением и горячим водоснабжением.

Сегодня, 24 октября, Алексей Лошкин вместе с журналистами объехал предприятия, ответственные за обслуживание улично-дорожной сети столицы Южного Урала. «Прошедшей зимой все мы столкнулись с небывалыми снегопадами и, как следствие, с многочисленными проблемами, связанными с передвижением по городу, вывозом мусора и так далее, – объяснил свой выбор чиновник. – Именно поэтому очередной рабочий выезд посвятил готовности всех служб и подрядчиков к возможным погодным сюрпризам».

Как раз во время посещения одной из организации между представительницей предприятия и врип главы города произошел любопытный диалог. Градоначальник спросил о заработной плате водителей спецтехники. Узнав, что сотрудники получают 80 тысяч рублей в месяц, а еще совсем недавно их жалование составляло 75 тысяч рублей в месяц, Алексей Лошкин сосредоточенно поинтересовался: «И что, люди не уходят?»

Собеседница попыталась смягчить ситуацию, рассказав, что сотрудников удерживает не только зарплата, но и бесплатное питание, а также дополнительные дни отпуска (последнее, впрочем, законодательно закрепленная обязанность работодателя).

У многих присутствующих сложилось впечатление, что врип мэра Челябинска несколько шокировала реальная заработная плата водителей спецтехники. Хотя, долгое время возглавляя контрольно-счетную палату Челябинской области, Алексей Лошкин должен знать, что, согласно официальным данным, средняя заработная плата в регионе в первом квартале текущего года составляла 64,8 тысячи рублей по всему кругу организаций и 70,5 тысяч рублей – по крупным и средним организациям (а компания с зарплатой в 75-80 тысяч в месяц для водителей относится как раз к последним). Эти цифры можно увидеть и на официальном сайте территориального органа Росстата, и в телеграм-канале структуры, которую чиновник возглавлял до минувшего понедельника.

Согласно же данным Челябинскстата на сентябрь текущего года, по итогам января-июня жалование южноуральцев еще выросло – до 68,2 тысячи рублей, то есть на 5,2%. Выходит, что некоторые сотрудники компании, ответственной за недопущение транспортного коллапса в Челябинске, еще недавно получали заработную плату лишь на уровне средней по региону – по состоянию на лето-2024. А в Челябинске зарплаты выше, чем во многих других муниципалитетах области.

Более того, как рассказали градоначальнику, другие сотрудники будут получать чуть ли не вдвое меньше своих коллег. Так, по словам представителей одной из организаций, если водители получают за смену до 6 тысяч рублей, то неквалифицированные рабочие – 3-3,5 тысячи рублей.

На этом фоне совсем не удивляет обеспокоенность нового градоначальника вопросом: а будет ли кому спасать Челябинск от снежного коллапса наступающей зимой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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